أبرز التصريحات في 24 ساعة: نعتز بموقف السيسي من وحدة العراق

كتب – محمد عطايا:

قال ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة شيركو حبيب، إن مصر كانت ولاتزال مع حقوق الشعوب، فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده على علاقة "شعبية" قوية جدا وطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، بينما حمل الرئيس السوري، بشار الأسد إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية.