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أبرز التصريحات في 24 ساعة: نعتز بموقف السيسي من وحدة العراق

01:00 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: نعتز بموقف السيسي من وحدة العراق

شيركو حبيب القيادي الكردي

كتب – محمد عطايا:

قال ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة شيركو حبيب، إن مصر كانت ولاتزال مع حقوق الشعوب، فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن بلاده على علاقة "شعبية" قوية جدا وطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، بينما حمل الرئيس السوري، بشار الأسد إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية.

الحزب الديمقراطي الكردستاني شيركو حبيب العراق رئيس الوزراء الباكستاني بشار الأسد

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