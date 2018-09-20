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حول العالم في 24 ساعة: مستشار النمسا يرغب في تعزيز التعاون مع مصر بشأن ملف الهجرة

01:30 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: مستشار النمسا يرغب في تعزيز التعاون مع مصر بشأن ملف الهجرة

زعيم كوريا الشمالية (أرشيفية)

كتب - محمد عطايا:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المستشار النمساوي زباستيان كورتس عن رغبته في تعزيز التعاون مع دول شمال إفريقيا ولا سيما مصر، وإدانة منظمة هيومن رايتس ووتش لما وصفته بـ"جرائم حرب" تركية في العراق، وأيضًا، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي في مدينة جدة، غربي السعودية، الأربعاء، مع رئيس وزراء باكستان، عمران خان، العلاقات بين البلدين.

منظمة هيومن رايتس ووتش سلمان بن عبدالعزيز السعودية عمران خان زباستيان كورتس الهجرة

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