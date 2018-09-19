وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى يصل موسكو لنقل معلومات حول إسقاط الروسية

كتب – محمد عطايا:

يصل وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة قائد سلاح الجو موسكو العاصمة الروسية، صباح الغد لنقل معلومات حول إسقاط "إيل-20"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

أعلنت الدفاع الروسية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن قاعدة حميميم الجوية في سوريا فقدت مساء الإثنين، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية فوق البحر المتوسط على بعد 35 كليومترًا، بالتزامن مع إعلان النظام السوري أن هجومًا صاروخيًا بحريًا استهدف مواقع في مدينة اللاذقية، وضرب قاعدة حميميم.

وقالت الدفاع الروسية إن فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ قبالة السواحل السورية، وهذا ما نفته فرنسا لاحقًا.

وبعد ساعات نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا أوضح أن الطائرة سقطت بسبب خطأ غير مقصود اقترفته منظومة الدفاع السورية خلال تصديها للغارات الجوية التي شهدتها اللاذقية.