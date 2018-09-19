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الأسد يحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية

10:35 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
الأسد يحمل إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية

الرئيس السوري بشار الأسد

كتب – محمد عطايا:

حمل الرئيس السوري، بشار الأسد إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية الإثنين الماضي، والتي راح ضحيتها 15 عكسريًا روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلنت الدفاع الروسية، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أن قاعدة حميميم الجوية في سوريا فقدت مساء الإثنين، الاتصال مع طاقم الطائرة الروسية فوق البحر المتوسط على بعد 35 كليومترًا، بالتزامن مع إعلان النظام السوري أن هجومًا صاروخيًا بحريًا استهدف مواقع في مدينة اللاذقية، وضرب قاعدة حميميم.

وقالت الدفاع الروسية إن فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ قبالة السواحل السورية، وهذا ما نفته فرنسا لاحقًا.

وبعد ساعات نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا أوضح أن الطائرة سقطت بسبب خطأ غير مقصود اقترفته منظومة الدفاع السورية خلال تصديها للغارات الجوية التي شهدتها اللاذقية.

بشار الأسد إسرائيل الطائرة الروسية

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