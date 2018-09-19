"الديمقراطي الكردستاني" يرفض ترشيح برهم صالح لرئاسة العراق

كتب – محمد عطايا:

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، أنه سيعلن قريبًا عن مرشحه لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يرفض ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاربعاء، أن يكون رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مرشحا لتسلم منصب رئاسة العراق.

وقال القيادي في الحزب فاضل ميراني لكوردستان 24 "نيجيرفان بارزاني ليس مرشحا لرئاسة العراق كوننا نحتاج لخدماته في اقليم كوردستان".

وتناقلت وسائل اعلام خبر ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني ليتبوأ منصب رئاسة الجمهورية.

وبموجب عرف غير رسمي لتقاسم السلطة في العراق فإن رئاسة العراق من نصيب الكورد ورئاسة الوزراء من نصيب الشيعة أما رئاسة البرلمان فللسنة.