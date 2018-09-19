برنامج الأغذية العالمي يحذر من زيادة عدد المتضررين في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

حذّر ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، من ارتفاع عدد اليمنيين الذين يعانون من غياب الأمن وتدهور الظروف الإقتصادية إلى 12 مليون شخص، جراء تفاقم الصراع في بلادهم.

وأضاف بيزلي- في بيان نشر على موقع البرنامج الرسمي أن الوقف الفوري للأعمال العدائية هو الأمر الوحيد الذي سيتيح وصول المساعدات الانسانية للمحتاجين.

وتابع "لقد شهدنا مجموعة من الهجمات التي وقعت، دون قصد أو لأسباب أخرى، على موظفينا وشاحناتنا ومستودعاتنا والصوامع المسئولة عن تخزين الحبوب الخاصة بنا".

وأدان بيزلي، أي محاولة لاستخدام الإغاثة الإنسانية ومرافقها كأدوات حرب وقال "إن مستودعات برنامج الأغذية العالمي، وشاحناته، ومرافقه، ومستودعاته، والأهم من ذلك موظفيه، هم أطراف محايدة وينبغي إبقاؤهم بعيداً عن أي طرف من أطراف هذا النزاع".

وذكر أن البرنامج زاد من مساعداته الغذائية الشهرية لتصل إلى8 ملايين شخص من بين الفئات الأشد تضرراً من الجوع مقابل 6-7 ملايين العام الماضي.

وحث بيزلي جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واتخاذ خطوات فعالة في سبيل احترام القانون الدولي الإنساني بإنهاء هذا النزاع وإحلال السلام.