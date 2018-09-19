السودان يبحث تطوير التعاون العسكري مع جزر القمر

وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف

الخرطوم - أ ش أ

التقى وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، اليوم الأربعاء، برئيس الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية بدولة جزر القمر، الجنرال يوسف إجهاد، وذلك بحضور الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة بالسودان.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير التعاون العسكري في كافة المجالات خاصة التدريب وتبادل الخبرات، وتفعيل بروتوكولات التعاون المشتركة.