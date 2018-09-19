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    رئيس وزراء فلسطين: القرارات الأمريكية لن تجبرنا على التنازل عن حقوقنا

    02:21 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    رئيس وزراء فلسطين: القرارات الأمريكية لن تجبرنا على التنازل عن حقوقنا

    رام الله - (د ب أ):

    أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تستطيع إجبار الشعب الفلسطيني على التنازل عن حقوقه مهما اتخذت من قرارات.

    ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول: "بإمكان الولايات المتحدة وقف المساعدات عن شعبنا، والتهديد بإنهاء الأونروا، وإغلاق سفارتنا في واشنطن، لكنها لن تفلح في إجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه، مهما اتخذت من قرارات، ومهما أمعنت إسرائيل في انتهاكاتها".

    وأضاف: "القرارات الأمريكية غير القانونية لإنكار الحقائق ومحاولة إرضاخ شعبنا وكسر عزيمته تتوالى ... إلا أن هذا لن يثنينا عن المسار الدبلوماسي والقانوني".
    على صعيد متصل، استقبل الحمد الله اليوم وفدا من لجنة العلاقات الفلسطينية في البرلمان الأوروبي وبحث معه آخر المستجدات والتطورات السياسية.

    وشدد خلال اللقاء على "ضرورة اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة عملية لإنقاذ حل الدولتين، خاصة في ظل الخطوات الإسرائيلية المتسارعة لتقويضه".
    وأشار الحمد الله إلى أن الرئيس محمود عباس "سيجدد دعوته لعقد مؤتمر سلام برعاية دولية، لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين، لا سيما في ظل الجمود الذي يرافق العملية السياسية".

    رئيس وزراء فلسطين رامي الحمدالله الاحتلال الاسرائيلي

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