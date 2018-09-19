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    القبض على 24 شخصا على خلفية إضراب مطار اسطنبول الجديد

    02:23 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    القبض على 24 شخصا على خلفية إضراب مطار اسطنبول الجديد

    أرشيفية

    اسطنبول - (د ب أ):

    اعتقلت السلطات التركية 24 شخصا بعد إضراب العمال الأسبوع الماضي فى مطار اسطنبول الجديد للاحتجاج على ظروف العمل السيئة، وذلك حسبما ذكر اليوم الأربعاء محامي الدفاع عن الأشخاص المتهمين في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

    واتهم العمال بانتهاك حقوق العمال الآخرين والاستهزاء بالقواعد المتعلقة بالمظاهرات بالإضافة لتهم أخرى.

    وقال المحامي كاظم بايراختار إنه جرى إلقاء القبض على 20 عامل بناء وأربع نقابيين، وذلك بعد إصدار محكمة بإسطنبول قرار بذلك. وأصدرت المحكمة أمرا بالإفراج المشروط بحق 19 عاملا آخر.

    ويشار إلى أن ثالث مطار بإسطنبول قيد الانشاء، ومن المقرر افتتاحه في 29 أكتوبر المقبل. ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالترويج للمشروع بصورة واسعة، وتقول الحكومة إنه سوف يصبح أكبر مطار في العالم لدى اكتمال تشييده.

    وكانت المظاهرات في موقع البناء قد بدأت الجمعة الماضية للاحتجاج على ظروف المعيشة البائسة والطعام غير الصالح ومشاكل تتعلق بالأجور ووقوع عدة حوادث مميتة بسبب الافتقار لإجراءات السلامة.

    وجرى احتجاز المئات من العمال السبت الماضي، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المظاهرة.

    وقالت الحكومة إنه سوف يتم افتتاح المطار في موعده المقرر الشهر المقبل.

    مطار اسطنبول تركيا إضراب العمال أردوغان
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