باكستان: محكمة توقف سجن رئيس الوزراء السابق شريف وتطلق سراحه



إسلام أباد - (د ب أ):

قضت محكمة باكستانية بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق نواز شريف، مع وقف تنفيذ عقوبة بالسجن 10 سنوات صدرت بحقه بعد إدانته بالفساد، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية اليوم الأربعاء.

ونقل الإعلام عن حكم القاضي أن محكمة إسلام أباد العليا أوقفت تنفيذ العقوبة الصادرة بحق شريف وابنته مريم نواز وزوج ابنته محمد صفدار .

وقال أحسن إقبال، وزير الداخلية السابق الذي خدم في حكومة شريف، للإعلام عقب إعلان الحكم :"لقد أوقفت المحكمة العليا تنفيذ قرار محكمة المحاسبة الذي لم يكن سوى تلاعب قبل الانتخابات".

ومن ناحيته قال خواجة آصف ،وزير الخارجية السابق: "حكم اليوم هو انتصار للعدالة".

وأصدرت محكمة مختصة بجرائم الفساد الحكم في يوليو الماضي بحق نواز ومريم بالسجن 10 سنوات و8 سنوات على الترتيب بسبب تهم فساد تتعلق بمعلومات وردت عام 2016 في التسريبات التي عرفت باسم "وثائق بنما" .وصدر الحكم بحق صفدار أيضا بالسجن سنة واحدة.

وطعن نواز الذي تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات على حكم المحكمة المعنية بقضايا الفساد قائلا إن "الإدانة والحكم لا يستندان إلى أي دليل".