أسوشيتد برس: تسريبات حول مُخطط "مؤسس ويكيليكس" للهرب إلى روسيا

القاهرة- (مصراوي):

كشفت تسريبات جديدة أن مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، خطط للهروب من بريطانيا إلى روسيا، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية

وحصلت الأسوشيتد برس على رسالة موجّهة إلى السفارة الروسية في لندن، كتبها الاسترالي ذو الشعر الفضي أسانج، جاء فيها: "أنا جوليان أسانج، أخول بالكامل صديقي إسرائيل شامير لتسليم جوازي للحصول على تأشيرة".

وتم تسريب الرسالة، التي كتبها أسانج عام 2010، إلى جانب رسائل بريد الكتروني وسجلات دردشة وسجلات مالية ولقطات مسجلة سرًا وغيرها من الوثائق.

وفي 30 نوفمبر 2010، حيث اليوم الذي صدرت فيه الرسالة، أصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) إخطارا باللون الأحمر للقبض على أسانج، ما حاله دون الفرار إلى روسيا.

وتثير علاقة أسانج مع روسيا اهتماما أمريكيًا على وجه التحديد، إذ يتهمه مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر ملفات سرية تسلمها من الروس قبيل انتخابات 2016.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية سلمت موقع ويكيليكس رسائل الكترونية متبادلة بين رئيس حملة هيلاري كلينتون وشخصيات ديمقراطية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

كما تكشف الوثائق المسربة محاولات أسانج تجنب الاعتقال وتسليمه للسويد بشأن اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب، مؤكدة أن تسليمه للسويد كان سقود به إلى الوقوع في قبضة الأمريكيين.

كانت الحكومة البريطانية رفضت في مطلع العام الجاري، منح أسانج وضع اللاجئ الدبلوماسي، فيما منحته الإكوادور جنسيتها. وفي 2012، لجأ أسانج إلى سفارة الإكوادور في لندن، خوفًا من تسليمه إلى السويد بتهمة اغتصاب ينفيها.

ومنذ ذلك الحين، أغلقت السويد القضية، لكن أسانج ظل متخوفًا من توقيفه إذا خرج من السفارة، ثم تسليمه ومحاكمته في الولايات المتحدة، لإقدامه - عبر موقع ويكيليكس - على نشر أسرار عسكرية ووثائق دبلوماسية أمريكية في 2010.