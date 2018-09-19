رومانيا تجري استفتاء على حظر زواج المثليين مطلع الشهر المقبل

بوخارست - (د ب أ):

يشارك مواطنو رومانيا في استفتاء في السادس والسابع من أكتوبر المقبل بشأن تعزيز حظر زواج المثليين.

ويسعى أصحاب فكرة الاستفتاء إلى اعتماد هذا الحظر في الدستور نفسه.

وحددت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، موعد الاستفتاء مساء أمس وذلك بعد أن حصلت على موافقة البرلمان والمحكمة الدستورية.

يعرف الدستور الروماني الزواج حتى الآن بأنه رابطة بين "زوجين".

ولكن أصحاب فكرة إجراء الاستفتاء من المحافظين يسعون لوضع عبارة "بين الرجل والمرأة" مكان تعبير "الزوجين".

وينتشر رهاب المثلية، الخوف من المثليين، على مستوى جميع الأحزاب في رومانيا.

ويعرف الزواج في القانون الروماني بالفعل على أنه رابطة "بين الرجل والمرأة" ولكن أصحاب فكرة الاستفتاء يريدون من ورائه إبطال أي محاولات محتملة لإضفاء الدستورية على الزواج المثلي.

وتقف حركة "تحالف من أجل الأسرة" وراء هذه المبادرة وهي حركة ذات خلفية دينية. وجمعت الحركة أكثر من ثلاثة ملايين توقيع من أجل إجراء الاستفتاء.

ولابد من مشاركة ما لا يقل عن 30% ممن يحق لهم التصويت حتى يصبح الاستفتاء صحيحا.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها رومانيا يومين لإجراء استفتاء وهو ما فسره منتقدو الاستفتاء بخوف الحكومة الاشتراكية الليبرالية من تدني نسبة المشاركة.