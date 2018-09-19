محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب زعيم تنظيم داعش

بغداد - (د ب أ):

أصدرت محكمة عراقية، الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق أحد أبرز قيادات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي شغل منصب نائب أبوبكر البغدادي.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في العراق إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي الذي شغل مناصب عديدة في تنظيم داعش منها مسؤول لجنة الإفتاء وعضو اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم ومنصب نائب للبغدادي ".

وأضاف أن "المدان كان قد هرب إلى سوريا وعمل في العلاقات العشائرية ومن ثم فر إلى تركيا بعد أن تحررت أغلب المناطق واخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان ".

وأشار إلى أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب".