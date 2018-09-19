  • عاجل:تأييد حبس خالد علي 3 أشهر بقضية الفعل الفاضح مع الإيقاف لمدة 3 سنوات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    السيسي في المنوفية جميل راتب بطاقات التموين العودة إلى المدارس حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    اعتقال رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

    01:26 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    اعتقال رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

    رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

    القاهرة- (مصراوي):
    أعلنت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا، الأربعاء، أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بالفساد، من خلال الاستيلاء على ملايين الدولارات من صندوق استثمار حكومي، حسبما ذكرلات شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

    وقالت الوكالة إن عبد الرزاق اعتُقِل في مكتبه وسيمثل أمام المحكمة غدا الخميس لمواجهة هذه الاتهامات.
    وفي وقت سابق، وجّهت اتهامات إلى عبد الرزاق تتعلق بالفساد وغسل الأموال، خاصة بتحويل 10.3 مليون دولار إلى حساباته البنكية من شركة "إس آر سي" الدولية للاستثمار.
    وفي 4 يوليو الماضي، أنكر نجيب أمام المحكمة الكبرى 3 اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة بشأن الاستيلاء على أموال بقيمة 42 مليون "رينجيت" ماليزي من شركة " إس آر سي إنترناشيونال".

    رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرازق قضايا الفساد

    الخبر التالى:

    محكمة عراقية تقضي بإعدام نائب زعيم تنظيم داعش
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان