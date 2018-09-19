اعتقال رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا، الأربعاء، أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بالفساد، من خلال الاستيلاء على ملايين الدولارات من صندوق استثمار حكومي، حسبما ذكرلات شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وقالت الوكالة إن عبد الرزاق اعتُقِل في مكتبه وسيمثل أمام المحكمة غدا الخميس لمواجهة هذه الاتهامات.

وفي وقت سابق، وجّهت اتهامات إلى عبد الرزاق تتعلق بالفساد وغسل الأموال، خاصة بتحويل 10.3 مليون دولار إلى حساباته البنكية من شركة "إس آر سي" الدولية للاستثمار.

وفي 4 يوليو الماضي، أنكر نجيب أمام المحكمة الكبرى 3 اتهامات لخيانة الأمانة وتهمة واحدة لإساءة استخدام السلطة بشأن الاستيلاء على أموال بقيمة 42 مليون "رينجيت" ماليزي من شركة " إس آر سي إنترناشيونال".