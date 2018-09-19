ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "مانكوت" بالفلبين إلى 81 قتيلا

مانيلا - (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "مانكوت" الذي ضرب الفلبين مؤخرا إلى 81 قتيلا و70 مفقودا.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء أن معظم الضحايا لقوا مصرعهم في انهيار أرضي ببلدة "إيتوجون" في إقليم "بينجويت"، مشيرة إلى أن هذا الإعصار الاستوائي يعد الأقوى الذي يضرب المنطقة هذا العام حيث تصاحبه رياح تتجاوز سرعتها 200 كيلو متر في الساعة وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلسي.

وكان إعصار "مانكوت" قد تسبب في حدوث انهيارات أرضية أيضا في مدينة "باقيو سيتي" شمال شرقي جزيرة "لوزون" الفلبينية قبل أن يفقد بعض قوته بعد مروره باليابسة..كما تسبب في تشريد أكثر من 200 ألف شخص، فيما تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة.

وتسبب الإعصار في تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين وإلحاق خسائر مادية كبيرة بقطاع الزراعة.