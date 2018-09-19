الصين تكشف عن قائمة السلع الأمريكية المفروض عليها رسوم جمركية إضافية

بكين - (أ ش أ):

كشفت لجنة الرسوم الجمركية الصينية التابعة لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) عن قائمة السلع الأمريكية المشمولة بقرار الرسوم الجمركية الإضافية المقرر فرضها اعتبارا من 24 سبتمبر الجاري، والتي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار.

وقالت اللجنة –في بيان اليوم- إن قائمة مكونة من 3571 نوعا من المنتجات الأمريكية ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 10%، وقوائم أخرى لـ1636 نوعا من المنتجات الأمريكية ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 5%، مشيرة إلى أن المعدلات الضريبية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:01 مساء بتوقيت بكين في 24 سبتمبر الجاري.

وأضافت اللجنة أن القرار المتعمد للحكومة الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، نتج عنه تصعيد الاحتكاك التجاري بين البلدين، واضطرت معه الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة دفاعا عن حرية التجارة والنظام التعددي، وحقوقها ومصالحها المشروعة.

وتابعت اللجنة أنه إذا واصل الجانب الأمريكي فعل ذلك، فإن الصين سترد بالمثل، لافتة إلى أن الصين ليس أمامها خيار سوى الرد على الأحادية والحمائية التجارية الأمريكية بفرض الرسوم للحيلولة دون تصعيد الاحتكاك.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن يوقف الجانب الأمريكي توسيع الاحتكاكات، وأن يحمي العلاقات الثنائية مع الصين بصورة مشتركة عبر الحوار المتكافيء والصادق والبراجماتي على أساس الاحترام المتبادل والمنافع المتبادلة.

كانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي اعتبارا من 24 سبتمبر، كما ستتخذ إجراءات تصعيدية أخرى في الرسوم لتصل إلى 25% مع بداية العام المقبل، متجاهلة بذلك المعارضة الكبيرة دوليا وداخليا لتلك الإجراءات.