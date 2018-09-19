أكثر الكلمات إنتشاراً

بطاقات التموين العودة إلى المدارس حماية المستهلك حادث الغسيل الكلوي مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

المبعوث الأممي إلى ليبيا: يجب تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس

07:56 ص الأربعاء 19 سبتمبر 2018
المبعوث الأممي إلى ليبيا: يجب تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس

غسان سلامة

طرابلس - (أ ش أ):

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعال بين الأطراف المتقاتلة في طرابلس.

ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء عن غسان قوله إن من أولوياته الحفاظ على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية للعاصمة طرابلس ومنع الخسائر التي يمكن أن يسببها استمرار الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة التي وقعت بالضواحي الجنوبية للعاصمة.

وأشار إلي أن قائمة العقوبات التي سترسل حول طرابلس ستضم أشخاصا مسؤولين عن عناصر وتشكيلات مسلحة.

وكانت المواجهات المسلحة قد تجددت جنوب العاصمة طرابلس بشكل عنيف بين الميليشيات المتناحرة، التي سبق أن وقعت مطلع سبتمبر الجاري اتفاقا لوقف إطلاق النار بينها.

وسمعت أصوات الاشتباكات بشكل عنيف قادمة من منطقة طريق المطار ومنطقة مشروع الهضبة، فيما قال مصدر أمني إن ميليشيا لواء الصمود التي يقودها صلاح بادي قائد فجر ليبيا السابق، تتقدم باتجاه منطقة المشروع.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة طرابلس ليبيا وقف إطلاق النار غسان سلامة

الخبر التالى:

الكشف عن تفاصيل محادثات الكوريتين وبنود قمة "بيونج يانج"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان