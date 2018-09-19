المبعوث الأممي إلى ليبيا: يجب تنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس

طرابلس - (أ ش أ):

شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعال بين الأطراف المتقاتلة في طرابلس.

ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء عن غسان قوله إن من أولوياته الحفاظ على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية للعاصمة طرابلس ومنع الخسائر التي يمكن أن يسببها استمرار الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة التي وقعت بالضواحي الجنوبية للعاصمة.

وأشار إلي أن قائمة العقوبات التي سترسل حول طرابلس ستضم أشخاصا مسؤولين عن عناصر وتشكيلات مسلحة.

وكانت المواجهات المسلحة قد تجددت جنوب العاصمة طرابلس بشكل عنيف بين الميليشيات المتناحرة، التي سبق أن وقعت مطلع سبتمبر الجاري اتفاقا لوقف إطلاق النار بينها.

وسمعت أصوات الاشتباكات بشكل عنيف قادمة من منطقة طريق المطار ومنطقة مشروع الهضبة، فيما قال مصدر أمني إن ميليشيا لواء الصمود التي يقودها صلاح بادي قائد فجر ليبيا السابق، تتقدم باتجاه منطقة المشروع.