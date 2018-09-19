الكشف عن تفاصيل محادثات الكوريتين وبنود قمة "بيونج يانج"

سول- أ ش أ:

أعلن رئيسا الكوريتين، اليوم الأربعاء، أنهما اتفقا على سعيهما لتحقيق تقدم حقيقي مطلوب لبناء شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية بالإضافة إلى عدم إجراء مناورات بحرية في مناطق عازلة في بحري الشرق والغرب من شبه الجزيرة.

وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية بنود إعلان بيونج يانج الذي وقع عليه الرئيسان بعد انتهاء محادثات القمة بينهما، أنهما ناقشا قضايا وتدابير عملية مطلوبة لتنفيذ إعلان بانمونجوم (الموقع في قمة بنمونجوم في أبريل) لرفع العلاقات المشتركة بين الكوريتين إلى مرحلة أعلي.

وتضمن الإعلان أن "الجانب الشمالي عبر عن استعداده لمواصلة اتخاذ إجراءات إضافية للنزع النووي كتدمير مختبر محركات ومنصات الصواريخ في بلدة دونج-تشانج-ري بمشاركة خبراء الدول المعنية".

كما تضمن البيان أن الكوريتين اتفقتا على التعاون الوثيق في مرحلة دفع عجلة الجهود لتحقيق التفكيك النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية.

وعبر الجانب الكوري الشمالي عن استعداده لاتخاذ إجراءات إضافية للتخلص بصورة نهائية من المنشآت النووية في يونج-بيون، مقابل اتخاذ الجانب الأمريكي إجراءات مطابقة وفقا لروح البيان المشترك الكوري الشمالي والأمريكي الصادر بتاريخ 12 يونيو.

وحول التوتر العسكري، جاء في الإعلان "اتفق الجانبان على القضاء على علاقة العدوان العسكرية في مناطق المواجهة منها المنطقة منزوعة السلاح وإزالة مخاطر اندلاع الحرب من جميع أراضي شبه الجزيرة الكورية والقضاء على علاقة العدوان بصورة جذرية.

واتفق الجانبان على تبني "اتفاقية التنفيذ العسكري لإعلان بانمونجوم" كاتفاقية مصاحبة لإعلان بيونج يانج المشترك، والالتزام بها بكل صرامة وتنفيذها بإخلاص لاتخاذ إجراءات قابلة للتنفيذ لبناء شبه الجزيرة الكورية منطقة للسلام المستدام.

كما اتفق الجانبان على تشغيل اللجنة العسكرية المشتركة في أسرع وقت ممكن لإجراء التشاور الدائم والوثيق للحد من مناوشات عسكرية عابرة.

وبالنسبة لقضية لم شمل الأسر المشتتة في الحرب، اتفق الجانبان على إنشاء مكتب الالتقاء الدائم في منتجع جبل كومكانج وافتتاحه في أسرع وقت ممكن، مع حل مسألة تبادل الرسائل وإجراء اللقاءات عبر شاشة العرض.

وقيم رئيسا الكوريتين إعلان بيونج يانج المشترك بأنه حقق إنجازات كبيرة، حيث أجرى من خلاله الحوار والتواصل الوثيق بين سلطات البلدين واتخاذ إجراءات بارزة هادفة لتخفيف التوترات العسكرية.