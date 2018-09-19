ترامب: اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي "سخيف"

واشنطن - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، صفقة خط أنابيب الغاز الألمانية مع روسيا بالـ"سخيفة" و"غير المناسبة".

وقال ترامب أمام الرئيس البولندي، أندريه دودا: "ألمانيا تدفع مليارات ومليارات الدولارات لروسيا ، وبصراحة ، لا نعتقد أن ذلك مناسب".

وأضاف: "أعتقد أنه أمر سيء للغاية بالنسبة لشعب ألمانيا. وقد قلت ذلك بصوت عال وبوضوح".

ومن المقرر أن يضخ خط أنابيب "نورث ستريم2" الغاز الروسي إلى ألمانيا، على أن يكتمل بحلول عام 2019.

وحاليا، يمر معظم الغاز الذي يصل ألمانيا عبر خطوط الأنابيب التي تمر بدول مثل بولندا وأوكرانيا.

وتساءل ترامب كيف أن دولا مثل ألمانيا تبدي قلقها بسبب النفوذ غير المناسب لروسيا في المنطقة بينما تنخرط في الوقت نفسه في أعمال تجارية ضخمة معها.