كاتب أمريكي: ضرائب بكين على واشنطن انتكاسة لإدارة ترامب

واشنطن (أ ش أ)

رأى الكاتب الأمريكي جوش سيجيل، أن الصين تضرب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يوجع الضرب، عبر فرض تعريفات ثأرية على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

وقال سيجيل -في تعليق نشره موقع (واشنطن إجزامنر) اليوم الثلاثاء- إن قائمة الصين الجديدة بفرض تعريفات جمركية قيمتها 60 مليار دولار على سلع أمريكية بينها الغاز الطبيعي المسال - هذه القائمة تهدّد بانتكاسة رئيسية لطموح إدارة ترامب الخاص بإغراق السوق العالمية بغاز طبيعي رخيص الثمن كنقطة أساسية على أجندة واشنطن الخاصة بالهيمنة في مجال الطاقة.

وقالت وزارة المالية الصينية إنها ماضية في خططها لزيادة التعريفات بنسبتي 10 بالمئة و5 بالمئة المفروضة على أكثر من 5 آلاف سلعة أمريكية.

تأتي الخطوة الصينية ردا على قرار الرئيس ترامب مؤخرا بفرض حزمة جديدة من التعريفات على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار.

وشمل رد الفعل الصيني فرض تعريفات بنسبة 10 بالمئة على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بدءًا من الشهر المقبل، في ضربة موجعة لقطاع صناعة الطاقة الأمريكي.

وتمثل الصين أضخم سوق مربحة للغاز الطبيعي المسال، وتسعى الولايات المتحدة لكي تكون مورّدًا رئيسيا.

وحذر خبراء من مغبة الحرب التجارية التي يشنها ترامب على الصين وأنها تهدد بعزوف السوق الأسرع نموا للغاز الطبيعيي المسال (الصين) عن توقيع عقود طويلة المدى مع الشركات الأمريكية.

ويشهد الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا، وأكثر اعتماد الصين هو الولايات المتحدة في الحصول على هذا الغاز؛ وتحل الصين في المركز الثالث بعد المكسيك وكوريا الجنوبية في استيراد الغاز الأمريكي.

وزادت الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي من (صفر) عام 2015 إلى 17 مليار قدم مكعبة عام 2016 وصولا إلى 103 مليارات قدم مكعبة العام الماضي.

لكن الحرب التجارية مع الصين تخاطر بإحراز تقدم طويل المدى على صعيد الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال.

ويقول خبراء إن الغاز الطبيعي الأمريكي المسال، وإنْ كان منخفض السعر إلا أن هناك بديلا له في دول أخرى تعرضه بأسعار تنافسية أمثال روسيا وكندا وموزمبيق وغيرها.