المبعوث الأممي: اجتماعاتي مع الحوثيين والمؤتمر في صنعاء "بناءة"

صنعاء (د ب أ)

قال مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعاته مع قادة جماعة أنصار الله الحوثية والمؤتمر الشعبي العام والوفد المفاوض في صنعاء، كانت "بناءة".

وأضاف جريفيث في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه عقد اجتماعات بناءة في صنعاء مع قادة الحوثيين والمؤتمر (الموالي للجماعة)، وحقق تقدماً في ما يتعلق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة.

وأوضح أن تدابير بناء الثقة كانت تتضمن إطلاق سراح المساجين والوضع الاقتصادي وإعادة فتح مطار صنعاء.

وأشار إلى أنه سيزور يوم غد الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء غادر المبعوث الأممي العاصمة صنعاء، بعد زيارة استمرت ثلاثة أيام، في محاولة منه لإقناع الحوثيين بالعودة إلى مباحثات السلام.

وتعثرت مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي كان من المقرر انطلاقها مطلع الشهر الجاري في جنيف، بعد تغيب وفد الحوثيين من المباحثات.