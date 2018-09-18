رئيسة الأرجنتين السابقة كيرشنر تنفي تورطها في شبكة فساد

بوينس ايرس (د ب أ)

نفت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، اليوم الثلاثاء، أي تورط في شبكة فساد، تردد أنها كانت تعمل في ظل رئاستها، قائلة إنه لا يوجد دليل ضدها.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة فيرنانديز في فبراير، بسبب علاقاتها برجل الأعمال لازارو بايز الذي كان قريبا من عائلتها وتلقى عقود عمل عام خلال فترة رئاستها بين عامي 2007 و2015.

وقالت فيرنانديز في بيان مكتوب سلمته إلى القاضي سيباستيان كازانيلو قاضي بوينس ايرس "لا أعرف شيئا عن هذا التلاعب المفترض كما أنه لا يوجد أي دليل يربطني به."

وقال البيان "يستطيع المحققون مواصلة مراقبة تحركاتى أنا وعائلتى والاستماع إلى محادثاتى الهاتفية سرا ونبش كل إقليم باتاجونيا الأرجنتيني.. ولن يعثروا أبدًا على أي شيء يورطني".

ونفت الرئيسة السابقة أن تكون قد أمتلكت حسابات مصرفية لم تعلن عنها لسلطات الضرائب.

وقد تم استدعاء فيرنانديز لإلقاء بيان في التحقيق بشأن بايز بعد يوم واحد من اتهامها بالفساد في قضية أخرى.