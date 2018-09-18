اتحاد "ديتيب" التركي الألماني: أردوغان سيزور المسجد المركزي بكولونيا

كولونيا (د ب أ)

أعلن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا (ديتيب) اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور المسجد المركزي الجديد التابع للاتحاد في مدينة كولونيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي سيقوم بها اردوغان لألمانيا نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الاتحاد أن اردوغان سيزور المسجد في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، وأضاف أن العمل لا يزال جاريا لتحديد "البيانات الرئيسية والتخطيط التفصيلي للزيارة".

وحسب ما أعلن "ديتيب"، فإن من المنتظر أن يحضر الزيارة ارمين لاشت رئيس حكومة ولاية شمال الراين فيستفاليا، غير أن متحدثا باسم حكومة الولاية قال في دوسلدورف :" لا يمكننا أن نؤكد مثل هذا الخبر، ولا تتوافر لدينا حتى الان أي معلومات مفصلة عن الزيارة الرسمية المعلن عنها للرئيس التركي في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن اردوغان سيزور ألمانيا يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري، وحسب تصريحات تركية سابقة فإن اردوغان يعتزم مقابلة ميركل مرتين، الأولى أثناء عشاء عمل في الثامن والعشرين من سبتمبر والثانية سيجري معها محادثات في اليوم التالي.

وسيحضر أردوغان مأدبة رسمية مع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وسيجري معه محادثات.

كانت زيارات أردوغان لألمانيا في الفترة الماضية قد صاحبها احتجاجات عنيفة.

وسبق الاستفتاء على التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا، خلاف حاد حول ظهور ساسة أتراك في فعاليات انتخابية في ألمانيا، وفي أعقاب ذلك منعت الخارجية الألمانية مثل هذا الظهور بشكل عام للساسة الأجانب في ألمانيا قبل الانتخابات أو الاستفتاءات في بلادهم.

وحيث إنه ليس هناك انتخابات في تركيا في الوقت الراهن، فإن السلطات المحلية لا يمكنها أن تمنع ظهور أردوغان في محافل بألمانيا إلا لأسباب أمنية فقط.