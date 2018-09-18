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سقوط 5 قذائف هاون بقضاء المقدادية بالعراق

08:46 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
سقوط 5 قذائف هاون بقضاء المقدادية بالعراق

قذائف هاون - صورة ارشيفية

بغداد (أ ش أ)

أعلن المجلس المحلي لقضاء المقدادية بالعراق، اليوم الثلاثاء، سقوط خمس قذائف هاون على محيط القضاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال رئيس المجلس عدنان التميمي - في تصريح لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن قضاء المقدادية شهد سقوط خمس قذائف هاون على مناطق متفرقة من القضاء، مطالبا بالإسراع في تحريك عملية أمنية بمنطقة الزور "لأنها تشكل خطرا حقيقيا على أمن المقدادية".

وتتمتع معظم مدن ديالى باستقرار أمني نسبي، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية وعمليات إرهابية تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية.

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العراق قذائف هاون قضاء المقدادية محافظة ديالى

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