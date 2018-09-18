الولايات المتحدة تدرس إقامة قاعدة عسكرية دائمة في بولندا

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس طلب بولندا بنشر حضور عسكري أمريكي دائم على أراضي البلاد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال ترامب قبل لقائه مع الرئيس البولندي أندجيه دودا في البيت الأبيض: إن "بولندا ترغب بأن تساهم بقسط كبير جدا، حيث تدعو الولايات المتحدة للقدوم (إلى بولندا) وإقامة حضور فيها، وهذا بالتأكيد أحد الأمور التي سنناقشها".

وأضاف: "نحن ننظر بجدية كبيرة إلى هذا الأمر، وأعرف أن بولندا تعجبها هذه الفكرة كثيرا، وهذا أمر ندرسه الآن".

وكان وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك قد أعلن الأسبوع الماضي في أعقاب اجتماع فريق العمل الأمريكي – البولندي المشترك لشؤون الدفاع، أن هناك فرصة حقيقية لنشر قوات أمريكية في بولندا بشكل دائم، دون أن يكشف عن أي تفاصيل أو مواعيد بهذا الشأن.

وكانت بولندا قد أكدت أكثر من مرة استعدادها لإنشاء البنية التحتية الضرورية للحضور الأمريكي الدائم على أراضيها.