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السعودية تدعو إلى التكاتف لردع "أدوات إيران الإرهابية"

05:07 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
السعودية تدعو إلى التكاتف لردع "أدوات إيران الإرهابية"

مجلس الوزراء السعودي

الرياض (د ب أ)

دعا مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التكاتف والتعاون لمواجهته وردع ما وصفه بـ"أدوات إيران الإرهابية التي تتدخل في الشؤون العربية".

وشدد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز "على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته"، في إشارة إلى حزب الله اللبناني وعناصر جماعة انصار الله الحوثية في اليمن.

وأكد على عدم "تتردد المملكة في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة".

وأوضح وزير الإعلام، عواد العواد، في بيانه عقب الجلسة "أن مجلس الوزراء نوّه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية".

مجلس الوزراء السعودي الرياض إيران الإرهاب

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