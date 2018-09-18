الصين تفرض رسوما جمركية انتقامية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

بكين (د ب أ)

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية جديدة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، ردًا على أحدث تعريفات جمركية فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن وزارة التجارة الصينية قولها: إن "التعريفات الجديدة ستتراوح نسبتها ما بين 5 في المائة و10 في المائة، اعتمادًا على نوع المنتج وستدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر الجاري".

وأضافت بلومبرج أن السلع الأمريكية التى ستخضع للرسوم الجمركية الصينية الجديدة تتراوح مابين اللحوم والقمح والمنسوجات.

ويأتي هذا الإجراء الصيني بعد إعلان ترامب أمس الإثنين، فرض رسوم نسبتها 10 فى المائة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار الى الولايات المتحدة.

وقد هدد ترامب بالفعل بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.