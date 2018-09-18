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نبيل العربي: السادات كان من الممكن أن يحقق نجاحا مثل صلاح الدين في "كامب ديفيد" لولا سوء إدارته

03:02 م الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
نبيل العربي: السادات كان من الممكن أن يحقق نجاحا مثل صلاح الدين في "كامب ديفيد" لولا سوء إدارته

نبيل العربي

كتب- محمد قاسم:

قال نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان من الممكن أن يحقق نجاحا مثل الذي فعله صلاح الدين الأيوبي وقت حربه مع الصليبيين، في أعقاب حرب 1973.

وأضاف العربي، في حلقة النقاش المنعقدة بالجامعة الأمريكية لإحياء الذكرى الأربعين لاتفاقية "كامب ديفيد": "في حرب 1973 انتصرنا في بدايتة الحرب انتصارا عظيما، وكاد السادات أن يصبح مثل صلاح الدين لولا الأخطاء التي ارتبكت بعد انتهاء الحرب".

وتابع: "كان لابد على السادات أن يتريث في المفاوضات، لكن حدث سوء إدارة منه وسوء إدارة أمريكية واستغلت إسرائيل ذلك وقسمت العرب ولم يعطوا للفلسطينيين حقهم"

ويستضيف المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد خبراء مشهورين، بعضهم من المشاركين في كامب ديفيد قبل أربعين عاماً، ليشاركوا بالحديث عن ذكريات المعاهدة وتقديم المعلومات والتحليلات وتحليل التأثير الإقليمي والدولي لكامب ديفيد على التاريخ المعاصر -بحسب بيان صادر عن المنتدى.

ويشارك في النقاش كلا من: الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية المصري الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية؛ والبروفيسور ويليم كوانت، عضو سابق في مجلس الأمن القومي، واستاذ سابق في جامعة فيرجينيا؛ والدكتورة بسمة كوضماني، المدير التنفيذي لمبادرة الإصلاح العربي؛ والبروفيسور شبلي تلحمي، أستاذ برنامج أنور السادات بجامعة ميريلاند.

ويدير حلقات النقاش السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري السابق وعميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور بهجت قرني، مدير منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

نبيل العربي أنور السادات صلاح الدين الأيوبي حرب 1973 أتفاقية كامب ديفيد

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