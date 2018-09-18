مفوضة التجارة الأوروبية: الرسوم الأمريكية الجديدة على الصين مؤسفة

القاهرة- وكالات:

قالت المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع صينية تمثل تصعيدا مؤسفا لتوترات التجارة العالمية وأسلوب خاطئ لإرغام الصين على تبني إصلاحات، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين فرض رسوم نسبتها 10% على سلع من الصين بنحو 200 مليار دولار، ما دفع بكين على أن تعلن أنه ليس أمامها خيار سوى الرد.

وقالت المفوضة الأوروبية سيسيليا مالمستروم في مؤتمر صحفي "الحروب التجارية ليست أمرا جيدا، وليس من السهل الفوز فيها، وهذا التصعيد مؤسف بالطبع".

وتابعت "نتفق مع بعض الانتقادات التي أبدتها الولايات المتحدة إزاء الصين بشأن بعض السياسات، ونحاول أن نعالجها من خلال منظمة التجارة العالمية. لكن نختلف مع الأسلوب التي تنتهجه الولايات المتحدة لحمل الصين على التغيير من خلال الرسوم".