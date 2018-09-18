"تُشبه أحد الطيور المائية".. ما هي "طائرة إيل-20" التي أسقطتها سوريا؟

كتبت- رنا أسامة:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "إيل-20" الروسية التي فُقِد الاتصال بها قرب اللاذقية، تم إسقاطها بالخطأ بصاروخ سوري من منظومة "إس-200" خلال تصدّي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية.

وقالت سوريا إن الطائرة اختفت من شاشات الرادار فوق سوريا، مساء الاثنين، في الوقت الذي كانت تشن قوات إسرائيلية وفرنسية هجمات على أهداف في سوريا.

ما هي طائرة "إيل-20"؟

تحمل طائرة الاستطلاع والتشويش الالكتروني "إيل-20" اسم Coot (طائر الغرة)- وهو نوع من الطيور المائية- وفق تصنيف الناتو.

استمرت عمليات إنتاج الطائرة في الاتحاد السوفيتي في الفترة من 1968 إلى 1976، على قاعدة طائرة الركاب السوفيتية "إيل-18"، بحسب تقارير روسية. وخُصّصت بشكل رئيسي لتنفيذ عمليات الاستطلاع الجوي على طول الحدود الدولية للبلاد.

في نهاية السبعينات، تم إنتاج طائرات من طراز "إيل-22" التي استخدمت كمراكز للقيادة والتوجيه وللاتصالات المغلقة المشفرة.

في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، استلمت القوات المسلحة السوفيتية طائرات استطلاع من طراز "إيل-20 آر تي" التي كانت تستخدم لتنفيذ المهام الاستطلاعية والعملياتية المختلفة، بما في ذلك مراقبة اختبارات الصواريخ الاستراتيجية.

وفي 2009، تم توقيع عقد لإعادة تجهيز "إيل-22" لتصبح طائرة تشويش واستطلاع الكتروني بمعدات وأجهزة حديثة. وتم تسليم أول طائرة من هذا النوع للجيش الروسي في 2016.

موصفات الطائرة

· تتميز بسطح عاكس فعّال أكثر من الطائرات "إف-16". وتستطيع تنفيذ عمليات تصوير جوي بشكل دقيق.

· الطائرة مزوّدة برادار جانبي من طراز "إيجلا"، وجهاز مسح يعمل بالأشعة تحت الحمراء، ومجسات وأجهزة استشعار بصرية، ونظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي.

· تحمل الطائرة في قسمها الخلفي، أجهزة استطلاع للكشف عن الرادارات المعادية وتحديد مجال الترددات التي تستخدمها. وتحمل أسفل أحد جناحيها منظومة الاستطلاع والتجسس الإلكتروني "كفادرات" التي تسمح بالحصول على معلومات مفصلة عن الأهداف المعادية التي تستخدم الترددات والإشعاعات الإلكترونية.

· كافة مقاعد هذه الطائرات مجهزة بمظلات لاستخدامها في حالات الطوارئ.

· عادة تضم مجموعة من الفنيين، يبلغ عددهم 6 أشخاص، بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

· يبلغ طول الطائرة 35.9 مترًا، وارتفاعها 10.17 متر. وطول الجناحين-37.42 متر.

· مساحة كل جناح 140.6 متر مربع. مداها 6.2 ألف كيلومتر.

· وتبلغ كتلة الطائرة وهي فارغة 33760 كيلوجرامًا. والكتلة القصوى عند الإقلاع 61400 كيلوجرامًا.

· الطائرة مزودة بمحركات 4 TVD AI-20M بقوة 4 x4252 حصان.

· تصل السرعة القصوى للطيران 685 كيلومترًا في الساعة. والحد العملي لتحليقها 5400 كيلومترًا والارتفاع الأقصى8800 متر.

· ويبلغ عدد أفراد طاقمها 13 شخصًا.

· لا تزال القوات الجوية والفضائية تستخدم طائرات "إيل-20" حتى الوقت الراهن.