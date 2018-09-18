هنية : لن نوقف مسيرات العودة حتى رفع إسرائيل حصارها عن غزة

غزة- (د ب أ):

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء أن مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة لن تتوقف حتى ترفع إسرائيل حصارها عن القطاع.

وقال هنية، خلال مؤتمر علمي تنظمه حماس في غزة بمناسبة مرور 30 عاما على انطلاقتها، إن مسيرات العودة "لن تتوقف أبدا حتى تحقق أهدافها وفي مقدمتها إنهاء الحصار كليا عن القطاع".

وأضاف "لن نقبل أرباع الحلول ولا بأنصافها حتى رفع الحصار كليا عن غزة"، معتبرا أن مسيرات العودة "تمثل حبل النجاة للقضية الفلسطينية ليس لغزة فحسب بل للقضية كاملة".

وجدد تأكيده على أن "أي تفاهمات لإنهاء الحصار لا يجب أن تكون بثمن سياسي ولا جزء من صفقة القرن (الأمريكية) لا فصل الضفة عن غزة، ولا مساومة على سلاح المقاومة... نسير بقوة وبدون تردد لأن ننهي الحصار".

وتابع "نمضي بملف انهاء الحصار ضمن الضوابط وضمن قاعدة صلبة أن التحركات لإنهاء الحصار تتم في إطار وطني شامل".

وقتل أكثر من 170 فلسطينيا وأصيب نحو 20 ألف آخرين في مواجهات شبه يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة ضمن مسيرات العودة منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي.

وكانت المسيرات انطلقت بداية للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، قبل أن تهيمن عليها حماس وتجعل رفع الحصار عن قطاع غزة أبرز مطالبها.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع بالقوة عام 2007.

ورفض هنية الربط بين إنهاء حصار غزة وإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية كما تطالب السلطة الفلسطينية ، وقال "لا يمكن رهن وضع أهلنا في غزة بتحقيق المصالحة مادام الأمر متعثر".

وجدد هنية رفض حماس صفقة القرن الأمريكية التي وصفها بالحلقة الأخطر على القضية الفلسطينية.

ودعا هنية إلى "العمل على بناء وحدة وطنية فلسطينية حقيقية قائمة على احترام مبدأ الشراكة، واحترام الاتفاقيات الموقعة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في مستوياته الثلاث (البرنامج الوطني، مؤسسات السلطة، المرجعية القيادية لمنظمة التحرير)".