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إسرائيل تغلق الضفة الغربية وغزة بمناسبة "يوم الغفران"

11:14 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
إسرائيل تغلق الضفة الغربية وغزة بمناسبة "يوم الغفران"

أرشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه سيتم إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة 24 ساعة بمناسبة عيد "يوم الغفران" (يوم كيبور) المقدس لدى اليهود.

وعادة ما تقوم إسرائيل بإغلاق المناطق الفلسطينية خلال الأعياد اليهودية، وترجع ذلك إلى أسباب أمنية.

وتحتفل إسرائيل بيوم الغفران بداية من مساء اليوم حتى مساء الغد.

وذكرت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية أن أعدادا من اليهود دخلوا إلى المسجد الأقصىى، حيث تجولوا في ساحاته وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت إن الشرطة الإسرائيلية على أبواب المسجد تحتجز هويات المصلين قبل السماح لهم بالدخول.

إسرائيل الضفة الغربية قطاع غزة عيد يوم الغفران

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