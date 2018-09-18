روسيا: تحطم الطائرة في سوريا لن يؤثر على اتفاق بوتين وأردوغان

القاهرة- (مصراوي):

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (بيت الحكم في روسيا)، إن تحطم الطائرة الروسية إيل- 22 قبالة السواحل السورية لن يؤثر على اتفاق الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان حول نزع السلاح في سوريا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، في بيان صدر عن الوزارة في وقت مُبكر صباح اليوم، أن الطائرة سقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي، حسب ما نقلته وكالة سوبتنيك.

وقال كوناشينكوف، إن الطائرة إيل- 20 التي تتميز بسطح عاكس فعال أكثر من الطائرات "إف-16" أسقطت بصاروخ من منظومة إس-200.

وتابع: "إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية".

وقال كوناشينكوف: "إسرائيل لم تنبه قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بشأن العملية المخطط لها. تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة".

وأضاف: "نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا".

وشدد أن روسيا تقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية.

وأعلنت الدفاع الروسية انتشال أشلاء طاقم "إيل-20" إلى متن السفن الروسية.

وكانت الدفاع الروسية قالت، أمس، إن إحدى طائراتها العسكرية اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية تشن هجمات جوية على أهداف في سوريا.