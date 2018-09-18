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كيم جونج أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في المطار

04:47 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
كيم جونج أون يستقبل رئيس كوريا الجنوبية في المطار

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

سول - (د ب أ):

استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في مطار بيونج يانج، اليوم الثلاثاء، وظهرا يتبادلان الكلمات الدافئة عقب نزول الرئيس الكوري الجنوبي من الطائرة.

وسار كيم على طول سجادة حمراء إلى الطائرة مع زوجته ري سول جو، متقدمًا جمعًا من الكوريين الشماليين، وكان مون وصل برفقة زوجته كيم جونج سوك.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إن ظهور الزعيم الكوري الشمالي في المطار، الذي تم بثه مباشرة كان "مفاجأة".

وبعد الترحيب المبدئي، حيا مون العديد من المسؤولين الكوريين الشماليين ووقف على منصة بجانب كيم ضمن مراسم الاستقبال.

كوريا الشمالية كيم جونج أون كوريا الجنوبية مون جاي إن مطار بيونج يانج

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