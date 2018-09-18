تعرف على أول راكب في رحلة خاصة حول القمر

واشنطن - (د ب أ):

قالت شركة "سبيس أكس"، مساء أمس الاثنين، إن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، سيصبح أول راكب يصعد إلى الفضاء ويطوف حول القمر في رحلة خاصة عام 2023.

وسيقوم مايزاوا 42 سنة برحلة في 2023 على مركبة يحملها صاروخ تقوم "سبيس إكس" ببنائه، ويُطلق عليه اسم بي إف آر "بيج فالكون روكيت" وبعد اختبار شامل خلال السنوات القليلة المقبلة، ستنطلق الرحلة حول القمر.

وقال مايزاوا: "هذا حلم حياتي، منذ أن كنت طفلاً، أحببت القمر".

ولا يريد مايزاوا أن يكون في هذه الرحلة بمفرده، فأضاف في أحد الفعاليات التي استضافها الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس أكس" إلون ماسك، أنه يعتزم دعوة ما بين 6 إلى 8 فنانين من جميع أنحاء العالم للقيام بالرحلة التي يتوقع أن تستغرق أسبوعًا.

وذكر ماسك إن مايزاوا يدفع أموالاً كثيرة - لكنه رفض ذكر المبلغ - للمساعدة في تمويل تطوير صاروخ سبيس إكس الذي سيطير عليه.