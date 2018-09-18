"الدفاع الروسية": فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ قبالة السواحل السورية

(مصراوي):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ قبالة السواحل السورية.

وقال إعلام النظام الروسي الرسمي، إن هجومًا صاروخيًا بحريًا، استهدف عدة مواقع في مدينة اللاذقية الواقعة على الساحل السوري، بالإضافة إلى ضرب قاعدة حميميم أيضًا، وفق موقع "العربية نت".

وأضافت مصادر إعلامية تابعة للنظام السوري، أنه جرى التصدي لصواريخ وطائرات مسيّرة، استهدفت مؤسسة الصناعات التقنية باللاذقية، واعترضت "المضادات الجوية" الصواريخ المطلقة وأسقطت عددًا منها.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه تم تدمير مستودعات ذخيرة في مخازن مؤسسة الصناعات التقنية.