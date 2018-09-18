مصادر طبية: مقتل فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على خان يونس

غزة - (د ب أ):

قالت مصادر طبية فلسطينية، إن فلسطينيين اثنين قتلا في ساعة متأخرة من ليل أمس الاثنين، عندما شنت إسرائيل غارة جوية على شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، قرب السياج الذي يفصل المنطقة عن إسرائيل.

وقالت فرق طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها عثرت على جثتي شابين فلسطينيين، هما "إبراهيم النجار" و"محمد خضر"، بالقرب من السياج.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، للصحفيين إن سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر نقلت الجثتين إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأوضح أنه لا توجد وفيات أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق إنه استهدف 3 فلسطينيين كانوا يحاولون قطع الأسلاك الشائكة بالجدار من أجل التسلل لإسرائيل، مضيفًا أن نيرانه استهدفت شخصين بينما فر ثالث.

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، ذكرت مصادر فلسطينية أن 26 متظاهرًا أصيبوا برصاص حي والبقية بـ"مطاطي" واختناق، خلال مواجهات اندلعت شمال غرب مدينة غزة قرب السياج الأمني.