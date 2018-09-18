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بـ200 مليار دولار.. أمريكا تفرض رسوما جديدة على الواردات الصينية

01:21 ص الثلاثاء 18 سبتمبر 2018
بـ200 مليار دولار.. أمريكا تفرض رسوما جديدة على الواردات الصينية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(مصراوي):

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهدّدًا بفرض رسوم إضافية على واردات أخرى قيمتها 267 مليار دولار إذا ما ردّت بكين على هذه الحزمة الجديدة من الرسوم.

وقال ترامب في بيان وزّعه البيت الأبيض: "الرسوم الجمركية تدخل حيّز التنفيذ في 24 سبتمبر الجاري وتبلغ 10% حتى نهاية العام، اعتبارًا من الأول من يناير ستُرفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25 %".

ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس الأميركي: "إذا اتخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية".

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