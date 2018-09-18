العبادي يدعو الحلبوسي إلى تسريع إنجاز قوانين دعم إعمار العراق

بغداد (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للعمل على تسريع إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تدعم التوجه نحو أعمار العراق.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الإثنين، عن مكتب العبادي في بيان قوله إن: "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، موضحًا أن "العبادي وجه في بداية اللقاء التهنئة للحلبوسي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب".

وأعرب العبادي - خلال البيان - عن أمله أن "تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالح الشعب العراقي"، داعيا الحلبوسي إلى "العمل على تسريع إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تدعم التوجه نحو أعمار العراق واستقراره وازدهاره وتحقيق تطلعات شعبه وتلبية مطالبه المشروعة".

من جهته، أكد محمد الحلبوسي حرص البرلمان بدورته الجديدة على تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

وشدد الحلبوسي على ضرورة الحفاظ على المكاسب الوطنية التي تحققت للشعب العراقي ووحدته وحفظ سيادته وثروته الوطنية"، مشيرًا إلى "حرص البرلمان بدورته الجديدة على تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش بين العراقيين والتعاون مع السلطة التنفيذية والعمل على ادامة علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ومصالح شعوبها".

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الالتزام بالأطر والتوقيتات الدستورية وضرورة تسريع تشكيل الحكومة العراقية وتكاتف الجهود لتطوير الخدمات وإعمار جميع المحافظات وتلبية مطالب أبنائها، كما شددا على حفظ وحدة العراق وشعبه الذي واجه عصابة داعش الإرهابية وضحى وانتصر على الإرهاب والطائفية بوحدته وبسالة قواته الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب انتخب في جلسته التي عقدت السبت الماضي، محمد الحلبوسي رئيسًا للبرلمان وحسن كريم نائبا أول له وبشير الحداد النائب الثاني لرئيس المجلس.