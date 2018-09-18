إصابة 11 شخصا في قصف لمدينة اللاذقية غربي سوريا

دمشق (د ب أ)

قالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية، إن 11 شخصًا، من مدنيين وعسكرين، أصيبوا في القصف الذي تعرضت له مدينة اللاذقية، غربي سوريا.

وأكد المصدر، أن ثلاثة من المصابين في حالة جرحة، وثمانية منهم إصاباتهم متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى الوطني في مدينة اللاذقية.

يذكر أن ثلاثة مواقع في مدينة اللاذقية تعرضت لقصف صاروخي، مساء الإثنين، وأشار مصدر سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه يعتقد أن الصواريخ إسرائيلية".

وقالت مصادر سورية في اللاذقية إن ثلاثة مواقع تعرضت للقصف، وهى محطة الغاز على مدخل مدينة اللاذقية الشرقي، ومؤسسة تقنية قرب منطقة سامية شرقي مدينة اللاذقية، إضافة إلى مركز البحوث العلمية قرب جامعة تشرين على أطراف مدنية اللاذقية.

وأكدت المصادر أن المضادات الجوية السورية استمرت بالتصدي للصواريخ لمدة تزيد على 20 دقيقة وأصابت الكثير من الصواريخ المعادية.

وأضافت المصادر أن عشرات من سيارات الاسعاف والاطفاء اتجهت إلى المواقع المستهدفة والعمل على اخماد الحريق الضخم في محطة الغاز".

ومن ناحية أخرى، قال سكان في مدينة اللاذقية لـ(د.ب.أ) إن "حريقاَ ضخماً جداً اندلع قرب بلدة سقوبين شرق مدينة اللاذقية وأن العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء اتجهت إلى مكان الحريق".

وكانت مصادر محلية في اللاذقية قد قالت لـ(د.ب.أ) إنه تم سماع عدة انفجارات ضخمة جداً قرب المدينة، وأن أصوات مضادات أرضية تدوى في محيطها.

ويأتي القصف بعد مرور يومين على إعلان مصدر عسكري سوري ان قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية.