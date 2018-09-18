نيكي هايلي تتهم روسيا بتقويض العقوبات على كوريا الشمالية

نيويورك (أ ش أ)

اتهمت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، روسيا بالعمل على تقويض نظام العقوبات الدولي المفروض على كوريا الشمالية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي، مساء الإثنين، عن هايلي قولها إن روسيا تلتف على العقوبات وبينها تصدير النفط المكرر والفحم وتجارة الأسلحة.

وشددت هايلي على ضرورة مواجهة الفساد الروسي في مجلس الأمن بعدما أدى تدخل روسيا في عمل لجنة العقوبات على كوريا الشمالية إلى شطب فقرات في تقرير اللجنة تتحدث عن هذه الانتهاكات.

ودعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن إلى دعم طلبها بنشر التقرير بصيغته الأصلية التي تشير لمشاركة روسيا في الالتفاف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.