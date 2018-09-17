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رئيس وزراء باكستان يزور السعودية غدا

11:34 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
رئيس وزراء باكستان يزور السعودية غدا

رئيس الوزارء الباكستاني عمران خان

إسلام آباد (أ ش أ)

يتوجه رئيس وزراء باكستان عمران خان، غدا الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يومين.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية في نشرتها باللغة الانجليزية، أن عمران سوف يترأس خلال هذه الزيارة وفدا يضم وزيري الخارجية والمالية، علاوة على مستشار رئيس الوزراء للشئون التجارية.

ومن المنتظر أن يبحث عمران خلال هذه الزيارة سبل تعزيز العلاقات بين باكستان والسعودية، كما يقوم أيضا بأداء العمرة خلال تواجده في الأراضي المقدسة.

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