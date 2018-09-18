أبرز عناوين الصحف: بوتين لن يمنع الأسد من ارتكاب مجزرة في إدلب

القاهرة - مصراوي:

تقول صحيفة "هآرتس" العبرية، في بداية تقرير حديث لها الإثنين: "إنه تم علاج ما يقرب من 1200 سوري بمركز "زيف" الطبي، وأكثر من 5000 سوري في المستشفيات الإسرائيلية منذ 2013، فيما قالت مجلة ذي اتلانتيك الأمريكية، إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكن خائفًا أبدًا من خططه، وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تحليل نشرته الإثنين، أن سوريا لا تستطيع رد الضربات التي تشنها إسرائيل عليها من أجل الحفاظ على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة.