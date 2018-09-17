السودان: سلفا كير ومشار اتفقا على معالجة أي خروقات لوقف إطلاق النار

الخرطوم (أ ش أ)

كشف وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، أنه وبتنسيق من الوساطة السودانية أجرى رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اتصالا هاتفيا مع زعيم المعارضة، رياك مشار، الموجود حاليا بالخرطوم.

وقال الوزير، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن الرئيس سلفا كير، أكد خلال الاتصال، أنه بإعادة إحياء اتفاقية السلام فإن جمهورية جنوب السودان قد انتقلت تماما من حالة الحرب الأهلية إلى مرحلة السلام المستدام.

وأضاف أن كير ومشار أكدا أهمية استمرار التواصل الهاتفي بينهما ليعالجا سويًا أي خروقات قد تقع لوقف إطلاق النار، وأعرب الرئيس سلفاكير عن رغبته في الالتقاء بكل فصائل المعارضة الجنوبية أثناء وجوده بالخرطوم، يوم الجمعة المقبل، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس عمر البشير ضامن الاتفاق، لحضور الاحتفال المقام بالقصر الجمهوري بمناسبة التوقيع النهائي.

وأكد الرئيس سلفاكير ميارديت أنه سوف يوجه من جانبه الدعوة إلى رياك مشار وكافة قادة المعارضة الجنوبية للحضور إلى جوبا، للمشاركة في الحفل الذي سيقيمه بدوره في عاصمة دولة جنوب السودان ترحيباً بتحقيق السلام.

ونوه الوزير بأن سعي السودان لتحقيق هذا التواصل يأتي في إطار مباشرة الرئيس عمر البشير دور الضامن الذي كلّفته به أطراف اتفاق السلام في جنوب السودان، وضمن سعي السودان الدؤوب ليعم الأمن والاستقرار ربوع جمهورية جنوب السودان.