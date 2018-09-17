البيت الأبيض: فرض تعريفات على منتجات صينية بـ200 مليار دولار "قريبا"

واشنطن (أ ش أ)

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة على صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار "قريبا".

وقال كودلو، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع محطة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح فرض تعريفات جمركية جديدة على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار، موضحا أن ترامب "لم يكن راضيا عن المحادثات مع الصين في هذا الصدد.. تخميني هو أن الإعلان عن ذلك سيأتي قريبا".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الصينية كانت قد وصفت المحادثات التي أجريت في واشنطن أغسطس الماضي، بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين بالبناءة والصريحة، كما رحبت الخارجية الصينية، الخميس الماضي، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد جولة محادثات جديدة حول ذات الشأن.