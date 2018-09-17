جنوب شرق الولايات المتحدة تتعامل مع الفيضانات في أعقاب إعصار فلورنس

واشنطن (د ب أ)

توقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، اليوم الإثنين، في ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية الأمريكيتين، حيث تفيض المياه عن ضفاف الأنهار وتغلق الطرق، ودفعت السلطات إلى توجيه تحذيرات بشأن خطر ارتفاع المياه.

وأودت العاصفة بحياة 17 شخصًا بعد أن ضربت الولايتين كإعصار من الفئة الأولى يوم الجمعة، وأغرقت المناطق الساحلية في الولايات الجنوبية الشرقية، حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أمريكية أخرى، نقلا عن السلطات.

وتشمل الوفيات طفلين صغيرين لقيا حتفهما عندما سقطت الأشجار على منزليهما.

ومع ابتعاد فلورنس عن الولايتين، واجهت المنطقة بؤسًا واسع النطاق، جراء المنازل التي غمرتها المياه، والأشجار وأعمدة الكهرباء التي سقطت جراء العاصفة. وتحولت الشوارع إلى مجاري مائية مع توقع استمرار الفيضانات.

وقال حاكم كارولينا الشمالية روي كوبر "بعض الأنهار لن تصل إلى مرحلة الفيضان الكامل حتى نهاية الأسبوع."

وحث كوبر المواطنين على البقاء بعيدا عن الطرق، وخاصة الطريق الوحيد المؤدي إلى مدينة ويلمنجتون الساحلية.

وأغلق الفيضان 1500 طريق في نورث كارولاينا بما في ذلك امتداد لطريق رئيسي بين الولايات الشمالية والجنوبية حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين في مؤتمر عبر الهاتف لاطلاع الصحفيين. كما تتعامل الولاية مع مئات الآلاف من المنازل بدون كهرباء، وتفريغ مياه الصرف وقطار خرج عن مساره بسبب غرق القضبان بالقرب من شارلوت.

ومن المتوقع أن تنحسر المياه خلال أيام بينما لن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا بعد أسابيع.

وقال مسؤول في وكالة حماية البيئة في مكالمة هاتفية إن أحد أنظمة المياه بولاية كارولينا الشمالية يعاني من "فشل كارثي"، الأمر الذي يؤثر على امدادات المياه لنحو 49 ألف عميل.

ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإعلان عن كارثة في كارولينا الجنوبية أمس الأحد ، مما يعني أنه يتم تحرير الأموال الاتحادية للاستجابة للفيضانات. وأعلن ترامب عن كارثة في ولاية كارولينا الشمالية يوم الجمعة.

ويخطط ترامب للسفر إلى ولايتي كارولينا في الأيام القادمة لمراقبة جهود التعافي من الإعصار.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية إن استمرار هطول الأمطار بسبب فلورنس سيزيد من خطر الفيضانات وسيسبب فيضانات جديدة في الأنهار وقد يؤدي الى انهيارات ارضية في جبال أبالاشيان.

وقالت الخدمة إن الأمطار ستنتشر في أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة في وقت متأخر اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء. ومن المتوقع أن تكون الأمطار معتدلة في المنطقة الشمالية من وسط المحيط الأطلسي، ولكنها ستكون أشد في الجبال في ولايتي فيرجينيا وويست فرجينيا.