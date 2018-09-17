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سانا: التصدي لهجوم استهدف مؤسسة الصناعات التقنية بمدينة اللاذقية

09:22 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
سانا: التصدي لهجوم استهدف مؤسسة الصناعات التقنية بمدينة اللاذقية

صورة ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية، في نبأ عاجل لها، أن المضادات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ التي استهدفت مدينة اللاذقية غربي سوريا.

وأضافت الوكالة، أنه سُمع دوي انفجارات في محافظة اللاذقية، وأن القصف كان يستهدف مؤسسة الصناعات التقنية.

وتابعت، لم يتضح مصدر الهجوم حتى الآن.

وكانت وكالة "سانا" أفادت قبل يومين، أن المضادات الجوية للجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق.

مدينة اللاذقية المضادات الجوية السورية صواريخ سوريا مؤسسة الصناعات التقنية
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