سانا: التصدي لهجوم استهدف مؤسسة الصناعات التقنية بمدينة اللاذقية

القاهرة - مصراوي:

أفادت وكالة أنباء "سانا" السورية الرسمية، في نبأ عاجل لها، أن المضادات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ التي استهدفت مدينة اللاذقية غربي سوريا.

وأضافت الوكالة، أنه سُمع دوي انفجارات في محافظة اللاذقية، وأن القصف كان يستهدف مؤسسة الصناعات التقنية.

وتابعت، لم يتضح مصدر الهجوم حتى الآن.

وكانت وكالة "سانا" أفادت قبل يومين، أن المضادات الجوية للجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط مطار دمشق.