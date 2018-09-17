إسرائيل تفرج عن أمريكي اعتقلته بتهمة محاولة عرقلة عمليات الهدم بالضفة الغربية
غزة (أ ش أ)
أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن أستاذ قانون أمريكي كانت قد اعتقلته بتهمة محاولة عرقلة عمليات الهدم التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في قرية بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فرانك رومانو (66 عاما) يوم الجمعة الماضي في قرية خان الأحمر المضطربة مع ناشطين فلسطينيين.
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