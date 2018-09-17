إصابة أكثر من 20 شخصًا في هجوم مسلح على مدرسة بالكاميرون

ياوندي (أ ش أ)

أُصيب أكثر من 20 شخصًا من جراء اعتداء شنه مسلحون على مدرسة بمنطقة بوا الناطقة باللغة الإنجليزية في جنوب غرب الكاميرون.

وأوضح حاكم المنطقة، برنار أوكاليا بيلاي، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية اليوم الإثنين - أن المسلحين شنوا الهجوم في وقت متأخر من مساء أمس، مستخدمين سواطير ومسدسات محلية الصنع، غير أنه نفى وقوع قتلى في هذا الحادث الذي جاء بعد تأكيدات الحكومة أنها اتخذت التدابير الأمنية الكافية لحماية المدارس، بعد تحذيرات الانفصاليين المسلحين الشهر الماضي لأولياء الأمور بعدم إرسال أطفالهم إلى المدارس.

يشار إلى أنه تم إحراق ما لا يقل عن 70 مدرسة منذ أن اندلعت الأزمة في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون في عام 2016، حيث احتج مدرسون ومحامون على الاستخدام الطاغي للغة الفرنسية في بلد ثنائي اللغة، كما أن الانفصاليين توجهوا في الوقت الحالي إلى حمل السلاح، للإعراب عن رغبتهم في إقامة دولة منفصلة.