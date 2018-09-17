صحف عالمية تسلّط الضوء على "أبو الهول الجديد": وجهه يبدو شابًا ولطيفًا

كتبت –إيمان محمود

سلّطت وكالات الأنباء والصحف العالمية الضوء على اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول، أمس الأحد، في أحد جوانب جبانة أثرية بكوم أمبو بمحافظة أسوان.

وقالت وزارة الآثار، الأحد، إن تمثال أبو الهول مصنوع من الحجر الرملي، عُثر عليه في معبد كوم أمبو أثناء العمل لحماية الموقع من المياه الجوفية.

ويستعرض مصراوي أبرز ما جاء في الصحف العالمية عن هذا الحدث..



فور صدور بيان وزارة الآثار نشرت وكالة "رويترز" البريطانية نبأ بعنوان "علماء الآثار المصريون يعثرون على تمثال أبو الهول في معبد بأسوان"، قالت فيه "تم اكتشاف تمثال أبو الهول وهو كائن أسطوري برأس إنسان وجسم أسد، في معبد كوم أمبو حيث تم العثور مؤخرا على لوحتين من الحجر الرملي ترجعان لعصر الملك بطليموس الخامس".

كما أبرزت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نسختها الانجليزية، اكتشاف التمثال الذي يبلغ طوله طول التمثال الجديد نحو 70 سم، ومنحوت على قاعدة عرضها 27 سم.

وقالت الهيئة البريطانية، إن هذا الاكتشاف ليس الأول من نوعه في هذا الموقع، مُشيرة إلى اللوحتين السابق اكتشافهما، واللتان علمتا الخبراء قراء اللغة الهيروغليفية.

وأضافت أن "أبو الهول العظيم" الموجود في محافظة الجيزة بالقرب من الأهرامات الثلاثة يُعد الأكبر والأكثر شهرة، مشيرة إلى أن تمثال أبو الهول يمثّل السلطة الملكية في مصر القديمة، إذ يجمع بين القوة الجسدية للأسد والقوة العالمية للملك".

صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، ركّزت على براعة النحت المصري القديم في تقريرها عن الكشف الأثري العظيم، سواء في التماثيل أو على جدران المعابد.

وقالت الصحيفة إن معبد كوم أمبو يتميز بوجود تفاصيل عن تطور المصريين القدماء في الطب، إذ استخدموا النحت في إبراز استخدامهم للعلاج والأدوية قديمًا.

موقع "نيوزهاب" الإخباري النيوزيلندي، فثمّن أهمية اكتشاف علماء الآثار للتمثال الذي يعود لعصر البطالمة، الذين حكموا مصر لمدة 300 سنة؛ من حوالي 320 إلى حوالي 30 قبل الميلاد.

وأشاد الموقع بتعامل مصر مع السياح الذين كانوا يزورون المعبد، قائلاً إن مصر سمحت لهم بالتواجد في مكان الكشف لرؤية التمثال على الرغم من عدم انتهاءها من العمل في موقع الكشف.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على اكتشاف التمثال الصغير، قائلة إن هذه الاكتشافات من الممكن أن تؤدي إلى تحفيز السياحة، التي تضررت بسبب الاضطرابات السياسية في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال عالم الآثار فريدريك جيو، إن فريقه عثر على صوامع تحتوي على عظام حيوانات وطعام، ما يشير إلى وجود مسكن بشرى في وقت مبكر يصل إلى 5000 قبل الميلاد، كان ذلك قبل 2500 سنة من بناء أهرامات الجيزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنه بينما تآكل "عملاق الجيزة" مع مرور الزمن، تم اكتشاف "أبو الهول الجديد" بحالة جيدة، واصفة التمثال الجديد بأن وجهه يبدو "شابًا ولطيفًا".

وأضافت أن أبو الهول يمكن أن يكون ذكرًا أو أنثى، شريرًا أو خائفًا، أو نبيلاً، إذ وصفته الصحيفة بأنه يُعبّر شخصية تحمل الكثير من الصفات.